Готово ли государство пойти на радикальные шаги?

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что технических препятствий для полной блокировки Telegram в Украине нет. По его словам, самый простой сценарий – полный запрет доступа к сервису. Однако для этого необходимо отдельное политическое решение и санкция Совета национальной безопасности и обороны, пишет УНИАН.

Несмотря на то, что возможности для ограничения существуют, власть не спешит применять такой шаг. Причина – масштаб аудитории. По оценкам, мессенджером пользуются около 70 – 80 процентов украинцев. Telegram стал одним из ключевых каналов получения новостей, официальных сообщений и коммуникации во время войны. Резкая блокировка может вызвать серьезный общественный резонанс.

Что может сработать?

Более реалистичным вариантом сейчас называют деанонимизацию пользователей. Речь идет о механизмах, которые позволили бы идентифицировать лиц, использующих платформу для противоправной деятельности. В то же время реализация такого сценария без сотрудничества с администрацией сервиса выглядит проблематичной.

Юрчишин отметил, что основатель Telegram Павел Дуров длительное время избегал коммуникации с украинской стороной. Также он указал на то, что серверная инфраструктура компании связана с Россией. Это добавляет политического и безопасностного измерения к вопросу функционирования платформы в Украине.

Действовать надо сейчас

Отдельно чиновник предупредил о риске цикличности дискуссии. Если сейчас никаких решений не будет принято, тема может снова отойти на второй план. По его словам, к ней вернутся разве что после очередного инцидента или теракта, когда выяснится, что исполнителей вербовали через Telegram.

Таким образом, вопрос блокировки мессенджера остается скорее политическим, чем техническим. Баланс между свободой слова, безопасностью и реальным влиянием на информационное пространство будет определять дальнейшие шаги государства.