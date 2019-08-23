Нова шахрайська схема в месенджерах: як видурюють гроші

У популярному месенджері Telegram з’явився новий метод видурювання грошей. Так, засновнику компанії Artjoker Роману Катеринчику в Telegram написав його двійник.

Як пише видання MC Today, Катеринчик отримав повідомлення з акаунту, що мав таке ж ім'я, прізвище, фото і нік.

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У повідомлені "клон" одразу ж перейшов до справ та запропонував купити Telegram-аккаунт за 1000 доларів. Звичайно, Катеринчик на це не повівся та заблокував користувача.

Та на цьому дублер не зупинився та почав писати від імені Романа його знайомим і друзям. Вони всі отримували практично ідентичні повідомлення: "Привіт, це мій другий номер", а далі шахрай просив позичити йому грошей.

Повідомлення отримали близько десятка друзів підприємця, але ніхто не погодився відправити гроші.

За словами Романа, це новий вид фішингу. Однак, він так не встановив, хто за цим стоїть.

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