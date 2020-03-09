Новий концепткар від Hyundai отримав незвичайну альтернативу керму: фото, відео

Hyundai – один з небагатьох автовиробників, який готовий вкладати в передові технології десятки мільярдів доларів. Завдяки цьому з'являються незвичайні методи проєктування транспортних засобів, а також абсолютно нова інфраструктура. Представлена концепція Prophecy йде ще далі, замінюючи звичне кермо на джойстик з безліччю цікавих функцій.

Через скасування автосалону в Женеві у зв'язку з епідемією коронавірусу південнокорейський виробник представив свою нову систему Hyundai Prophecy онлайн. Ключовою рисою розробки стала заміна звичного кермового колеса на джойстик, повідомляє pocket-lint.

Цікаво: Китайські автомобілі Tesla отримали гірші характеристики: деталі інциденту

Особливості підходу Hyundai

На місці керма розташований дисплей, на який виводиться корисна інформація. Праворуч від водія розташовується джойстик, призначений для управління додатковими функціями автомобіля. Зліва на дверях розташований ще один блок, за допомогою якого здійснюється взаємодія з машиною. Hyundai стверджує, що однією з причин, що спонукала інженерів замінити традиційне кермове колесо на джойстик, стала турбота про комфорт пасажирів і водія. Крім того, таке рішення покращує видимість з салону автомобіля.

Відео концепту Hyndai Prophecy

Також повідомляється, що пасажири отримають доступ до власних джойстиків, які дозволять їм керувати деякими індивідуальними налаштуваннями. Важливим вважається поліпшення видимості, завдяки горизонтальному дисплею і збільшеною приладової панелі.

Фото концепту Hyndai Prophecy

Важливо відзначити, що Hyundai Prophecy – це всього лише концепт. Однак деякі елементи дизайну, такі як піксельні лампи, вже були підтверджені для використання в майбутніх серійних автомобілях. Представник компанії заявив, що поточний прототип являє собою концепцію, що відкриває великі горизонти в майбутнє.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно