Облетіти Всесвіт за 5 хвилин: у Житомирі відкрили унікальний космічний симулятор

У Житомирі в музеї космонавтики відкрили унікальний симулятор космічного корабля. Завдяки ньому можна за 5 хвилин "облетіти" навколо сонця, розгледіти місячні кратери та сузір'я. Можна заглянути навіть за межі Сонячної системи.

Розробляла проєкт майже два роки українська компанія, яка спеціалізується на створенні симуляторів для пілотів цивільної авіації.

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Конструктори впродовж кількох місяців створювали математичні моделі польоту, а також до дрібниць вивчали особливості планет та сузір'їв.

Це пізнавальний симулятор, створений на базі мінімальних розрахунків математичної моделі польоту космольоту. Повністю відтворити це дуже важко, але якісь базові рішення ми заклали,

– зазначив конструктор симулятора Євген Корольов.

Відвідувачі розповіли, що біля симулятора відчувається гравітація, а відчуття справді реалістичні.



Приміщення космічного симулятора у Житомирі

Відвідувач Юрій Іващенко має власну приватну обсерваторію та вже тривалий час займається астрономією. Він зазначив, що симулятор дійсно до дрібниць відтворює як планети, так і сузір'я.

Я намагався віднайти знайомі контури сузір'їв. Я їх таки знайшов. Побачив зоряне скупчення і Плеяди, і Гіади, тобто переконався, що за цим стоїть якийсь зоряний науковий каталог,

– розповів Юрій Іващенко.

У музеї запевняють, що кожна нова відкрита планета чи зірка одразу ж з’являтиметься у їх симуляторі.



Завдяки унікальному симулятору можна розглянути різні планети