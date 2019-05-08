Очільник Redmi розповів про особливості топового смартфона компанії

Навіть напередодні презентації флагманського смартфона Redmi виробник продовжує тримати в секреті характеристики новинки. Однак генеральний директор бренду Лю Вейбін сам став джерелом нового витоку, який розкрив особливість смартфона.

Особливості смартфона. Як повідомляє Gizmochina, на своїй сторінці в Weibo глава бренду опублікував скріншот екрану блокування неанонсованого смартфона, назву якого компанія продовжує тримати в секреті.

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У своєму коментарі він зазначив, що продуктивність акумулятора ґаджета перевершила його очікування.

Допитливі користувачі також звернули увагу на підекранне розташування сканера відбитку пальців – незважаючи на попередню заяву Вейбіна про те, що ця функція "занадто дорого коштує".



Топий смартфон Redmi отримає підекранний сканер відбитків пальців

Основні характеристки. За наявною інформацією, новинка від Redmi отримає процесор Snapdragon 855, 6,39-дюймовий AMOLED-дисплей без вирізу, акумулятор на 4000 мАг з функцією швидкої зарядки потужністю 27 Вт і фронтальну камеру на висувному механізмі.

Апарату також приписують потрійну основну камеру з основним сенсором Sony IMX586 на 48 Мп. З чуток, незабаром після анонса старшої моделі Redmi представить більш доступний смартфон на базі процесора Snapdragon 730.



Смартфон Redmi отримає топові характеристики за низьку ціну

Дата презентації. Деякі джерела стверджують, що презентація першого флагмана Redmi відбудеться 13 або 20 травня. Представники компанії цю інформацію поки не прокоментували.

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