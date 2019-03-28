Очільник Sony Кадзуо Хіраї подав у відставку

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Кадзуо Хіраї подав у відставку
Кадзуо Хіраї подав у відставку / Getty Images

Голова Ради директорів компанії Sony Кадзуо Хіраї оголосив про завершення своєї 35-річної кар'єри в японській компанії. Відзначимо, трохи більше року тому Хіраї пішов з поста генерального директора, передавши цю посаду колишньому фінансовому директору Кенічіро Йошіді.

Досягнення. Як повідомляє The Verge, саме Хіраї та Йошіда забезпечили перехід Sony від збиткового виробника різних пристроїв до прибуткової компанії, що спеціалізується на електронних компонентах та ігрових консолях.

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Деталі відставки. Хіраї покине пост голови Ради директорів тільки 18 червня, і при цьому буде продовжувати виступати в ролі "старшого радника" компанії, в разі, якщо керівництву Sony потрібна буде допомога.

Кенічіро Йошіда
Кенічіро Йошіда / Getty Images

"Хіраї і я разом працюємо над реформами управління з грудня 2013 року. Не дивлячись на те, що він піде у відставку з поста голови і покине Раду директорів, ми розраховуємо на його подальшу підтримку керівництва Sony", – заявив Кенічіро Йошіда.

Після передачі естафети генерального директора Кенічіро Йошіді в квітні минулого року, в якості голови Ради директорів Sony у мене була можливість як забезпечити плавний перехід, так і надати підтримку керівництву Sony,
– йдеться в заяві Хіраї.

Окрім того, колишній очільник компанії впевнений, що всі в Sony налаштовані на плідну роботу під сильним керівництвом пана Йошіди і готові побудувати ще більш світле майбутнє для компанії.

Тому я вирішив піти з Sony, яка була частиною мого життя протягом останніх 35 років. Я хотів би висловити найщирішу подяку всім нашим співробітникам і зацікавленим сторонам, які підтримували мене протягом усієї цієї подорожі,
– додав Кадзуо Хіраї.

Кар'єра в Sony. Кадзуо Хіраї почав свій шлях в Sony в її музичному підрозділі в 1984 році, а потім переїхав в США для роботи в американському відділенні компанії. У 1995 році він перейшов в американський відділ Sony Computer Entertainment, незадовго до запуску першої PlayStation, і вже в 2003 році обійняв посаду генерального директора американського відділення Sony.


Кадзуо Хіраї на презентації Sony PlayStation 3

Вже в 2006 незабаром після запуску PlayStation 3 Хіраї змінив Кена Кутарагі на посаді глави ігрового підрозділу Sony. У 2012 році Хіраї зайняв пост генерального директора Sony і розгорнув ініціативу One Sony, яка спростила і підвищила ефективність діяльності компанії.

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Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес Sony
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