Одкровення Біла Гейтса: цікаві деталі

У минулому найбагатша в світі людина, підприємець Білл Гейтс – активний користувач Reddit. Як будь-який інший юзер, він часом публікує на сайті пости про щось, що його зацікавило, залишає коменти. Також він нерідко бере участь в "Secret Santa" на порталі.

В кінці лютого Гейтс пообіцяв на Reddit, поговорить з користувачами. Він запросив їх в розділ IAmA і заявив, що готовий відповісти на жорсткі питання.

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Проте більшість запитань були м'якими. І питали бізнесмена, наприклад, про те, які цілі він бачить для себе в майбутньому. Про технологію, яку він негайно створив би, якщо б міг. Але були і ті, котрі зацікавились особистим життям Біла Гейтса. Також розповів про книги, що читає зараз.

Я читаю багато науково-популярної літератури. Є дуже багато чудових книг. Зараз я читаю "Зламати Дарвіна". Я люблю книги, які пояснюють якісь явища, наприклад, "Енергію і Цивілізацію" Сміла або все книги Пінкера,

– зазначив Гейтс.

Не обійшлося без запитань про багатство. Один користувач нагадав Гейтсу, як його помітили в черзі за бургерами. І запитав, які дорогі речі або послуги Білл дозволяє собі.

У мене непоганий будинок. У ньому є кімната з батутами, мої діти люблять використовувати його, щоб позбутися від надлишків енергії. Інша річ, яку я іноді використовую, – приватний літак. Це допомагає мені виконувати роботу, пов'язану з моїм фондом,

– поділився Гейтс.

Гейтс сказав реддіторам, що зараз він щасливий. За словами бізнесмена, коли йому було 30, він і не уявляв собі, що люди у віці 60 років можуть бути дуже розумними або розважатися. А у відповіді на інше питання Білл зізнався: будучи представником середнього класу, він навряд чи був би такий щасливий, як зараз, володіючи мільярдним статком.

Однією із найнеочікуваніших була відповідь мільярдера про улюблені серіали і телешоу. Виявилося, що підприємець не проти подивитися драми. Йому подобаються кримінальні серіали – наприклад, "Нарко", також йому до душі шпигунський трилер "Американці".

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