Одна із зірок Чумацького Шляху може бути із іншої галактики

Одна із зірок Великого воза, який входить в сузір'я Великої ведмедиці, може мати походження із іншої галактики. До такого висновку дійшли астрономи. Вони говорять про зірку J1124+4535, яку відкрили у 2015 році.

Як пише Live science, ця зірка могла народитись у карликовій галактиці, а потім потрапила у наш Чумацький Шлях.

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Як це трапилось. Дослідники припускають, що карликова галактика могла зіштовхнутись із Чумацьким Шляхом. Після того, як материнська галактика була зруйнована, одна з її зірок потрапила до нашої галактики.

Вчені провели спектральний аналіз і з'ясували, що в ньому міститься мало металів, наприклад, магнію, але воно має високий для Чумацького Шляху вміст європію. Саме ці елементи характерні для карликових галактик, що обертається навколо Чумацького Шляху.

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