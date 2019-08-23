Opel представить перший в світі ралійний електрокар

Виробники автомобілів десятиліттями використовували автоспорт для тестування найновіших технологій. Компанія Opel вирішила змінити такий підхід та представила ралійний електрокар, який створили на базі споживчої моделі.

Дата презентації. Як повідомляє CNET, Opel Corsa в ралійній модифікації, який готують до виставки 2019 Frankfurt Motor Show у вересні, поки не отримав офіційної назви.

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Характеристики. Електрокар оснащений двигуном потужністю 136 кінських сил з обертовим моментом 258 ньютон-метрів. Роль "бензобака" виконує акумулятор на 50 кВт⋅г.

Для підготовки новинки до участі в гонках автомобілю полегшили кузов, змонтували каркас безпеки і захист дна. Додалися і такі важливі для дисципліни елементи, як системи гасіння вогню і швидкого знімання капота і багажника.



Гоночний Opel Corsa представлять у вересні

У гоночному електромобілі повністю відсутня система автоматичного управління. Змінилася і гальмівна система, спроектована з урахуванням можливостей рекуперативного гальмування.

Виробництво та ціна. Автовиробник має намір використовувати 15 електромобілів для гонок ADAC Opel e-Rally Cup, а також продавати нову версію Corsa для інших спортивних заходів.

Ціна новинки для роздрібних покупців складе близько 55 000 доларів.

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