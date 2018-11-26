Опублікували нові деталі про флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8150

До кінця цього року компанія Qualcomm планує анонсувати новий флагманський процесор для смартфонів Snapdragon 8150. Довгий час в мережі не з’являлося жодної інформації про новий чіпсет, проте відомому інсайдеру Ice universe вдалося вивідати кілька ключових особливостей новинки.

Про це Ice universe повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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За даними інсайдера, до складу Snapdragon 8150 увійдуть чотири енергоефективних ядра Kryo Silver з тактовою частотою до 1,8 ГГц і 128 Кбайт кеш-пам'яті L2 на ядро, три ядра Kryo Gold з максимальною частотою 2,419 ГГц і 256 Кбайт кеша другого рівня на кожне ядро, а також ще більш продуктивне ядро ​​Kryo Gold з піковою частотою 2,842 ГГц і 512 Кбайт кеш-пам'яті L2.

Інформатор не уточнює специфіку ядер. Але, судячи з усього, ми маємо справу з Kryo 835 Gold і Silver – кастомними ядрами ARM Cortex-A75 і Cortex-A55. Тим більше, що об'єм кеш-пам'яті L2 трьох ядер Kryo Gold і чотирьох Kryo Silver у Snapdragon 8150 співпадає з таким у ядер Gold і Silver чіпсета Snapdragon 845. З цієї схеми вибивається лише одиноке ядро ​​Kryo Gold з подвоєним об'ємом кеша. І не виключено, що воно побудоване на свіжих ядрах ARM Cortex-A76.

Крім того, в мережі вже з’являлась інформація, що Snapdragon 8150 отримає графічний прискорювач Adreno 640. Але його специфікації і продуктивність поки уточнюються.

Зазначимо, реліз Qualcomm Snapdragon 8150 запланували на 4 грудня.

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