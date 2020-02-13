Організатори відмінили масштабну виставку MWC 2020 через спалах коронавірусу

Організатори найбільшої в світі виставки мобільної техніки – Mobile World Congress – офіційно оголосили про відміну заходу. Зауважимо, MWC 2020 повинна була розпочатися 24 лютого в Барселоні.

Масштаби виставки

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Головна подія галузі проводиться щорічно і збирає сотні тисяч учасників і відвідувачів. За деякими оцінками, скасування MWC в цьому році може мати далекосяжні наслідки.

Компанії-учасники витрачають мільйони доларів на оренду площ, перевезення і розміщення персоналу і обладнання та інше. Тому скасування MWC може стати серйозним фінансовим ударом для Асоціації GSM – організації, яка з 2006 року проводить цю виставку. Втрати можуть виявитися настільки масштабним, що поставлять під загрозу подальше існування найбільшого заходу мобільної індустрії.

Офіційне рішення організаторів

Як би там не було, GSMA вирішила, що громадська безпека важливіша.

Піклуючись про безпечну та здорове довкілля в Барселоні і приймаючій країні в цілому, GSMA скасувала MWC Barcelona 2020. Занепокоєння, яке викликав в усьому світі спалах коронавірусу, проблеми з поїздками та інші обставини роблять неможливим проведення заходу,

– йдеться в офіційній заяві організаторів виставки.

Що важливо знати про коронавірус в Китаї? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США, Франції. Також спалах вірусу зафіксували й в Німеччині та ще низці країн Європи. Також є інформація про інфікованих в Росії. Всесвітня організація охорони здоров'я позначила новий вірус з Китаю 2019-nCoV.



Новий коронавірус став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 1 369 людей, загалом захворіли 60 332 людей (дані станом на ранок 13 лютого 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 6 061 людина одужали від коронавірусу.

Які компанії відмовились від участі в MWC 2020

Нагадаємо, що раніше десятки компаній скасували свою участь в MWC 2020. В їх числі найбільші світові бренди – Huawei, Sony, Ericsson, HMD, Intel, LG, Nokia, NVIDIA, Facebook, Amazon, NTT Docomo та інші.

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