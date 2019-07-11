Пакистанський політик сприйняв відеогру за реальність

У сучасному світі навряд чи знайдеться людина, яка не знає що таке відеоігри і як вони виглядають, однак такі є. Генеральний секретар одного із пакистанських політичних блоків опублікував у своєму Twitter-акаунті відео із GTA V. До того ж він сприйняв все, що відбувається в ролику, за реальну зйомку.

Реакція користувачів. Як повідомляє 4PDA, незабаром після публікації твіту на нещасного політика накинулися незадоволені пакистанські (і не тільки) геймери, кожен з яких не упустив можливості посміятися над чиновником.

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Коли Кхурі Наваз Гандапур зрозумів, що це не реальність, а всього лише відеогра, він видалив свій пост. На жаль, в інтернеті не можна позбутися від чогось остаточно.



Пост пакистанського політика

Інші курйозні випадки із пакистанськими політиками. Між іншим, це не перший випадок, коли пакистанські політики пасуть задніх з високими технологіями. У червні чиновник Шаукат Юсуфзаі провів трансляцію в Facebook, забувши відключити фільтр, який накладає на обличчя котячі вушка.

According to KP government’s social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU — Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) 14 червня 2019 р.

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