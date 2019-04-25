Panasonic модернізує завод для виробництва новітніх акумуляторів до авто Tesla

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Panasonic модернізує завод для виробництва новітніх акумуляторів до авто Tesla
Panasonic модернізує завод для виробництва новітніх акумуляторів до авто Tesla / Tesla

Компанія Panasonic планує модернізувати один із своїх акумуляторних заводів в Японії. На такий крок виробник пішов, аби допомогти компанії Tesla у виробництві покращених батарей для електромобілів.

Як зараз розподілено виробництво між заводами? Як повідомляє 3DNews, Panasonic наразі є ексклюзивним постачальником елементів акумуляторів для Tesla.

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Компанія виробляє їх на спільному з Tesla заводі в Неваді (США), так званому Gigafactory, а також на двох заводах в Японії.

Над чим працюють заводи в Японії? Заводи Panasonic в Японії випускають циліндричні літій-іонні елементи 18650, які використовують для живлення автомобілів Tesla Model S та Model X. В той час як заводі в Неваді виробляють більш ємні елементи нового покоління з індексом "2170" для "народного" седана Model 3.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Авто Panasonic Tesla Японія
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