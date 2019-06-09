Перший в світі робот-художник покаже свої картини на виставці

Британським інженерам вдалося створити першого в світі робота-художника, який схожий на людину. Крім того, розробники організовують першу виставку такого незвичного митця.

Дата та місце проведення виставки. Виставка під назвою "Незабезпечені ф'ючерси" відкриється 12 червня в Оксфорді.

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Що відомо про робота-художника? Ai-Da – перший в світі людиноподібний робот-художник, який організовує власну виставку полотен. Гуманоїдна машина може ходити, відповідати на питання, використовуючи реалістичну міміку і самостійно тримати олівець чи пензель.



Штучний інтелект, названий на честь жінки-математика Ади Лавлейс, малює портрети і концептуальні картини в жанрі абстракціонізму.

Як робот створює картини? Як стверджує Ейдан Меллер, організатор виставки, картини в стилі "розбитого світла" Ai-Da створює, виходячи з навчання на фотографіях різних представників флори і фауни.

Ми просто не можемо передбачити, що вона буде робити, що вона збирається творити, яка межа її продуктивності,

– зазначив власник однієї з британських художніх галерей Ейдан Меллер.

Мета виставки. Він сподівається, що інтерес, викликаний роботом, буде стимулювати громадський контроль над технологіями і особливо – над штучним інтелектом.



Виставка з роботами Ai-Da пройде 12 червня

Картини. Перші малюнки робота стали присвятою великим вченим, в тому числі Аді Лавлейс, яка вважається першим програмістом в історії, і "батькові інформатики" Алану Тьюрінгу.

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