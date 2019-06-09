Перший в світі робот-художник покаже свої картини на виставці

78 Читать новость на русском
Перший в світі робот-художник покаже свої картини на виставці
Перший в світі робот-художник покаже свої картини на виставці / Dazed

Британським інженерам вдалося створити першого в світі робота-художника, який схожий на людину. Крім того, розробники організовують першу виставку такого незвичного митця.

Дата та місце проведення виставки. Виставка під назвою "Незабезпечені ф'ючерси" відкриється 12 червня в Оксфорді.

Читайте також: IКЕА випускає роботизовані меблі для маленьких квартир: в чому особливість

Що відомо про робота-художника? Ai-Da – перший в світі людиноподібний робот-художник, який організовує власну виставку полотен. Гуманоїдна машина може ходити, відповідати на питання, використовуючи реалістичну міміку і самостійно тримати олівець чи пензель.

Штучний інтелект, названий на честь жінки-математика Ади Лавлейс, малює портрети і концептуальні картини в жанрі абстракціонізму.

Як робот створює картини? Як стверджує Ейдан Меллер, організатор виставки, картини в стилі "розбитого світла" Ai-Da створює, виходячи з навчання на фотографіях різних представників флори і фауни.

Ми просто не можемо передбачити, що вона буде робити, що вона збирається творити, яка межа її продуктивності,
– зазначив власник однієї з британських художніх галерей Ейдан Меллер.

Мета виставки. Він сподівається, що інтерес, викликаний роботом, буде стимулювати громадський контроль над технологіями і особливо – над штучним інтелектом.

Ai-Da
Виставка з роботами Ai-Da пройде 12 червня

Картини. Перші малюнки робота стали присвятою великим вченим, в тому числі Аді Лавлейс, яка вважається першим програмістом в історії, і "батькові інформатики" Алану Тьюрінгу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Головні новини 8 червня: напад на оператора 24 каналу, авто поліції збило дитину у Конотопі
сьогодні
3503
Теги: Мистецтво Техно Штучний інтелект Новини Техно робототехніка
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
8 червня 22:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
Ірина Полицька 1756
Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
6 червня 21:05 Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
2089
Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
6 червня 09:30 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
1794
5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
5 червня 09:30 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
Анастасія Можаровська 1629
Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах
4 червня 10:22 Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах
1837
Новини
Більше новин
Залиште відгук