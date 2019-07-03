PlayStation 5 зможе позмагатися із потужними ігровими комп'ютерами
Незважаючи на те, що компанія Sony вже офіційно анонсувала нову ігрову консоль, яку поки називають PlayStation 5, подробиць щодо девайса небагато. Найбільше користувачів цікавить продуктивність приставки і як виявилося вона справді буде вражаючою.
Як повідомляє Wccftech, інсайдер під ніком Tum Apisak в своєму Twitter опублікував орієнтовні дані про результат тестування в популярному бенчмарку 3DMark FireStrike гібридного процесора AMD Gonzalo.
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Що відомо про процесор PlayStation 5? Саме AMD Gonzalo, за чутками, і ляже в основу ігрової консолі Sony нового покоління. Даний чіп, за непідтвердженими даними, повинен об'єднувати в собі процесорні ядра Zen 2 і графічну архітектуру Navi.
Результати тестування PlayStation 5. Повідомляється, що загальний результат системи на базі AMD Gonzalo виявився вищим 20 000 балів. Для порівняння, консоль PlayStation 4 набирає всього близько 5 000 балів, так що продуктивність майбутньої ігрової платформи Sony буде як мінімум в чотири рази вище.
Зауважимо, що це загальний бал, який отримала система, а не тільки її графічна підсистема, тому зіставляти результати з будь-якою відеокартою буде некоректно.
Якою буде PlayStation 5 – дивіться відео
Порівняння з продуктивними ігровими PC. Однак порівняти хоча б з чимось хотілося б. Тому відзначимо, що комп'ютер на базі процесора Intel Core i9-9900K та NVIDIA GeForce RTX 2070 набирає близько 21 000 балів. Також зіставні результати забезпечують системи на базі процесорів AMD Ryzen 7 2700X і відеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 або AMD Radeon VII.
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Інші переваги PlayStation 5. Виходить, що рівень продуктивності консолі PlayStation 5 буде дійсно дуже високим. До того ж на додаток до потужного чіпа від AMD нова ігрова платформа Sony отримає швидкісний твердотільний накопичувач.
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