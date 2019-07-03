PlayStation 5 зможе позмагатися із потужними ігровими комп'ютерами

244 Читать новость на русском
PlayStation 5 зможе позмагатися із потужними ігровими комп'ютерами
PlayStation 5 зможе позмагатися із потужними ігровими комп'ютерами / Unsplash

Незважаючи на те, що компанія Sony вже офіційно анонсувала нову ігрову консоль, яку поки називають PlayStation 5, подробиць щодо девайса небагато. Найбільше користувачів цікавить продуктивність приставки і як виявилося вона справді буде вражаючою.

Як повідомляє Wccftech, інсайдер під ніком Tum Apisak в своєму Twitter опублікував орієнтовні дані про результат тестування в популярному бенчмарку 3DMark FireStrike гібридного процесора AMD Gonzalo.

Читайте також: Коли представлять PlayStation 5: в Sony назвали терміни

Що відомо про процесор PlayStation 5? Саме AMD Gonzalo, за чутками, і ляже в основу ігрової консолі Sony нового покоління. Даний чіп, за непідтвердженими даними, повинен об'єднувати в собі процесорні ядра Zen 2 і графічну архітектуру Navi.

Результати тестування PlayStation 5. Повідомляється, що загальний результат системи на базі AMD Gonzalo виявився вищим 20 000 балів. Для порівняння, консоль PlayStation 4 набирає всього близько 5 000 балів, так що продуктивність майбутньої ігрової платформи Sony буде як мінімум в чотири рази вище.

Зауважимо, що це загальний бал, який отримала система, а не тільки її графічна підсистема, тому зіставляти результати з будь-якою відеокартою буде некоректно.

Якою буде PlayStation 5 – дивіться відео

Порівняння з продуктивними ігровими PC. Однак порівняти хоча б з чимось хотілося б. Тому відзначимо, що комп'ютер на базі процесора Intel Core i9-9900K та NVIDIA GeForce RTX 2070 набирає близько 21 000 балів. Також зіставні результати забезпечують системи на базі процесорів AMD Ryzen 7 2700X і відеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 або AMD Radeon VII.

Читайте також: NVIDIA представила нову лінійку відеокарт GeForce RTX SUPER: характеристики та ціни

Інші переваги PlayStation 5. Виходить, що рівень продуктивності консолі PlayStation 5 буде дійсно дуже високим. До того ж на додаток до потужного чіпа від AMD нова ігрова платформа Sony отримає швидкісний твердотільний накопичувач.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Українські воїни відповіли бойовикам за смерть медиків: відео жорсткого удару
сьогодні
7001
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Ігри Sony PlayStation AMD
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
сьогодні 13:05 Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
246
Сонячне затемнення 2 липня 2019 року: відео
2 липня 21:00 Сонячне затемнення 2 липня 2019 року: відео
2450
Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
2 липня 11:00 Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
11914
Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
1 липня 21:42 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
1144
Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
1 липня 18:20 Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
Анатолій Яворський 1286
Новини
Більше новин
Залиште відгук