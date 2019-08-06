Подорожі у космос: вчені виявили нову загрозу

Вчені з Каліфорнійського університету виявили нову небезпеку від впливу космічної радіації при тривалих космічних польотах. Свою теорію вони протестували на мишах – і результати були невтішні.

Як пише Naked science, космічне випромінювання може знизити когнітивні здібності і призвести до зростання почуття тривожності у астронавтів.

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Як проходило дослідження. Протягом півроку вчені піддавали лабораторних мишей впливу невисоких доз радіації. В результаті, у мишей виникли проблеми з пам'яттю, а також проявилися ознаки хронічного стресу і тривожності. Тварини з побоюванням досліджували темні кути і тіні, та гірше запам'ятовували нові стимули.

Важливо, що миші по-різному реагували на радіацію. У деяких погіршення когнітивних здібностей було значним, а в інших вони змінювалися не так сильно.

Дослідники обрали дози радіації відповідно до тих, з якими астронавтам доведеться зіткнутися при польотах у космос.

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