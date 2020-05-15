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Показали вражаючу, прозору версію Redmi K30 Pro: "живі" фото смартфона

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Прозорий Redmi K30 Pro: фото смартфона
Redmi K30 Pro Transparent Edition / Xiaomi

Перелік фірмових продуктів Redmi поповнила незвичайна модифікація смартфона K30 Pro. Мова не про черговий інсайдерський витік – існування версії з прозорим корпусом підтвердив менеджер з продукції бренду, який опублікував серію "живих" фотографій апарату.

У своєму твітер-блозі представник компанії розмістив знімки незвичайної версії флагманського гаджета з прозорою задньою кришкою.

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Особливості прозорого Redmi K30 Pro

Завдяки такому рішенню можна розгледіти внутрішні компоненти пристрою, не розбираючи його. Раніше Xiaomi випускала аналогічні версії смартфонів Mi8, Mi9 і Mi10. Проте в Redmi відзначили, що подібна модифікація смартфона розроблялася виключно для демонстрації і не надійде у продаж.

Фото Redmi K30 Pro Transparent Edition:

 

До теми Смартфон Redmi K30 Pro: недорогий флагман від Xiaomi

Недорогий флагман Redmi K30 Pro

Особливістю Redmi K30 Pro стала внутрішня "начинка", відома як "сендвіч" – щільність комплектуючих пристрою становить до 61 одиниці на квадратний сантиметр, що стало рекордним показником серед Android-пристроїв.

У базовій конфігурації апарат оснащується 6,67-дюймовим дисплеєм, процесором Snapdragon 865 і чотирма камерами з максимальною роздільною здатністю сенсора 64 Мп. Стартова ціна гаджета складає 422 долари.

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Автор: Михайло Года
Теги: Xiaomi Redmi Новини Техно Техно Смартфони
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