Попри коронавірус IT-індустрія закінчить 2020 зі знаком "плюс", – експерт

Криза через коронавірус зачепила різні сфери економіки, в тому числі IT. Це змусило компанії отимізувати витрати, зокрема і на скороченні вакансій для нових працівників.

Як розповів віцепрезидент і глава EPAM в Центральній і Східній Європі Юрій Антонюк, віддалена робота, фактично, не позначилась на ефективності роботи працівників, однак зменшується кількість замовлень, передає AIN.UA.

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"Нині деякі з наших клієнтів, наприклад, зі сфер, пов'язаних з туризмом і пасажирськими перевезеннями, стали більш обережно підходити до планування IT-проєктів. В той же час низка партнерів з інших індустрій, в першу чергу, онлайн-рітейл, охорону здоров'я, фінансові послуги, демонструють досить позитивну динаміку", – каже Антонюк.

Оптимізація витрат

Як розповів глава EPAM, компанї вдалось зекономити на оренді офісних приміщень час карантину, більшість офісів зараз законсервовані - витрати на їх утримання зведені до мінімуму. Ще одна сфера економії – відрядження.

"Ми не скорочували проєктні команди, при цьому масовий набір наразі припинено. Але компанія продовжує набір професіоналів високого рівня (Senior)", – зазначив Антонюк.

При цьому він додав, що враховуючи нинішню ситуацію можна припустити, що у другому півріччі компанії зможуть повернутись до масового залучення нових працівників.

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"Ми максимально намагаємося зберегти співпрацю з нашими фахівцями на колишніх умовах. Рівень доходу за проєктну роботу, інші компенсації, програми та тренінги – залишаються без змін", – додав експерт.

Коли завершиться криза

Щодо прогнозів про завершення кризи, експерт з EPAM ставиться до цього скептично:

Будь довгостроковий прогноз зараз схожі на гадання на кавовій гущі.

При цьому він наголосив, що наприкінці 2020 року не буде звичної для IT-індустрії динаміку зростання в 20-25%. Але йдеться не про різке падіння, в про деяке уповільнення. Цифри все одно будуть зі знаком "+".

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