Повернення легендарної Nokia 5310 XpressMusic: фіни перевипустять смартфон для меломанів

Слідом за ремейками культової Nokia 3310, Nokia 8110 і "жабки" Nokia 2720 Flip фінський бренд планує випустити оновлену версію ще одного знаменитого телефону. Цього разу мовиться про модель Nokia 5310 XpressMusic, який отримав популярність як MP3-плеєр ще в далекому 2007-у.

Телефон з модельним номером TA-1212 зовні практично ідентичний оригінальній моделі, за винятком кнопок керування плеєром на бічній грані і дрібних косметичних змін на фронтальній панелі. Детальні характеристики і дизайн пристрою вже з'явилися в базі даних китайського регулятора TENAA.

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Характеристики нової Nokia 5310 XpressMusic

Якщо вірити інформації, яка наразі є, новинка отримає 2,4-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 320x240 пікселів, 8 МБ оперативної і 16 МБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення до 32 ГБ за допомогою карти microSD.



Nokia TA-1212 (5310 Xpress Music)

Місткість акумулятора пристрою складе 1200 мАг, габарити – 123,75 x 52,43 x 13,1 мм, вага – 88 грамів. Основна камера буде представлена ​​єдиним сенсором на 0,3 Мп.

Дата виходу й ціна

Дата анонсу регулятором не розкривається, але проходження сертифікації зазвичай вказує на готовність моделі до появи на ринку.

Ціна і комерційна назва оновленої версії Nokia 5310 Xpress Music також невідомі.

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