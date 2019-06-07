Представили перший у світі парний електровелосипед: як він виглядає

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Парний електровелосипед
Парний електровелосипед / cruiser.bird.co

Компанія Bird випустила перший у світі електричний велосипед, на якому можна їздити удвох. Він отримав назву Cruiser. На одному заряді акумулятора на ньому можна проїхати до 48 км.

Як сказано на офіційному сайті виробника, на великому сидінні можуть розміститься двоє дорослих.

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Батареї вистачить майже на 50 км. При цьому використовувати педалі, можна збільшити цей діапазон.

Інші характеристики. Транспортний засіб оснащений 20-дюймовими колесами і гідравлічними гальмами. Також він має спеціальний дисплей, де можна вивести усю важливу інформацію.

Ціна. Bird Cruiser оцінений у 1300 доларів (33 800 гривень). Він надійде у продаж цього літа.

Bird Cruiser

Парний електровелосипед 

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети
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