Пристрій від Panasonic допомагає дітям навчатись – як він працює

Компанія Panasonic випустила цікавий пристрій – PA!GO, який зовні схожий на ліхтарик, але його функціонал вражає.

PA! GO розробили на базі платформи Google TensorFlow і USB-прискорювача Coral з використанням чіпа Google Edge TPU для машинного навчання.

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Габарити. PA! GO сам по собі доволі мініатюрний, а на корпусі є дві кнопки. Панель керування пристроєм максимально проста.

Як працює. Дитині слід навести PA! GO на цікавий для предмет і натиснути на одну з кнопок. Пристрій сфотографує предмет, вивчить фото, і дасть невеликий опис предмета на ньому.

Щоб дізнатися більше даних про те, який це предмет потрібно натиснути другу кнопку, після чого пристрій знайде необхідні відомості в Google Knowledge Graph.

Всі створені фото згодом можна переглянути на великому екрані. Разом з ними буде запропонована детальна інформація та навчальні відео по близькою темі.

Як працює пристрій PA!GO, дивіться відео:

В майбутньому Panasonic планує додати функцію, яка дозволить проектувати зображення та інформацію до них на стіну або стелю. Виробник вважає, що його винахід дозволить дітям відволіктися від екранів смартфонів і комп'ютерів, і проводити більше часу на вулиці.

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