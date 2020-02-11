Протез ока підключили до мозку сліпої жінки, та відновили їй зір

Біонічне око дозволило пацієнтці бачити світ у вигляді малюнка з підсвічених точок. Роздільна здатність зображення була низькою, однак цього виявилося достатньо, щоб розрізняти букви та людей. Слідом за першою пацієнткою біонічні очі отримають ще п'ять добровольців, які страждають від сліпоти.

Бернадетта Гомес втратила зір 16 років тому. Однак нові технології повернули їй можливість бачити – хоча б на деякий час. Жінка, історію якої розповів MIT Technology Review, стала учасником експерименту зі створення біонічного ока.

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Як працює біонічне око

Незвичайний пристрій було розроблено іспанським нейроінженером Едуардо Фернандесом, співробітником Університету Мігеля Ернандеса. Він складається з декількох частин. Перша з них – окуляри, оснащені камерою. Сигнали від неї йдуть до комп'ютера, де перетворюються в електричні імпульси і відправляються за допомогою кабеля до спеціального порту. Порт вводиться в задню частину черепа і взаємодіє з імплантами в зоровій корі головного мозку.



Біонічне око дозволяє сліпим людям бачити, за допомогою камери

Результати тестів

Бернадеті Гомес тестувала пристрій протягом шести місяців. Протягом цього терміну вона чотири рази на тиждень відвідувала лабораторію, щоб оцінити якість зору і загальне самопочуття. За словами Бернадетти, вона бачила світ у низькій роздільній здатності, у вигляді світних точок. Проте, цього було достатньо, щоб ідентифікувати букви та людей, а також грати в просту комп'ютерну гру, що нагадує Pac-Man.



Бернадетта Гомес випробувала біонічне око

Після закінчення експерименту дослідники з команди Фернандеса видалили імплант з мозку Бернадетти. Тепер на них чекають більш масштабні випробування. Наприклад, потрібно протестувати технології, які дозволять уникнути руйнування імплантів в організмі. У найближчі роки "біонічні очі" отримають ще п'ять осіб, які страждають від втрати зору.

Схожі розробки

Раніше успішні випробування біонічного ока провела паризька компанія Pixium Vision. На відміну від розробки іспанських вчених, воно використовує для передачі сигналів зоровий нерв. Пристрій повернув п'яти добровольцям можливість читати.

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