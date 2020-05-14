Радикальний підхід: Twitter дозволив робітникам постійно працювати з дому

Нещодавно ми повідомляли, що Apple готова повернути своїх працівників на роботі місця. Однак, у компанії Twitter інша стратегія – вони дозволяють працівникам залишатись вдома як завгодно довго.

Як сказано в офіційному блозі компанії, компанія пропонує співробітникам за бажанням працювати з дому і після карантину. Загалом у Twitter працює близько 4 тисяч людей.

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Мета

Як пояснили у компанії, їхні співробітники працюють вже кілька місяців, тож довели що робота поза офісом теж може бути ефективною.

Якщо наші співробітники мають можливість працювати з дому і вони хочуть працювати так завжди – ми це організуємо,

– запевнили в компанії.

Коли офісі запрацює

Що ж стосується тих працівників, які надають перевагу працювати в офісі, то незабаром вони можуть повернутись, але потрібно буде дотримуватись "додаткових заходів".

За попередніми прогнозами, офіс Twitter запрацює вже у вересні. Про це вже попередили робітників. Їх також попередили, що до вересня не буде бізнес-поїздок чи перельотів.

Також компанія вже скасувала події, на яких мають бути фізично присутні працівники, щонайменше до кінця 2020 року.

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