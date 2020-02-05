Rakuten Viber планує відкрити у Києві R&D-центр
Японська корпорація Rakuten, до складу якої входить популярний месенджер Viber, планує відкрити R&D-центр в Києві. Наразі такий центр компанії вже працює в Одесі, але його діяльність планують розширити.
Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації України. До такого висновку прийшли під час зустрічі з керівництвом компанії.
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Наразі такий центр компанії вже працює в Одесі, але його діяльність планують розширити.
Зокрема, у зустрічі брали участь заступники Міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова та Валерії Іонан із виконавчим віцепрезидентом компанії Rakuten Ясуфумі Хіраі та операційним директором компанії Viber Офіром Єйалом.
Які напрямки розвиватиме R&D-центр
- Стимулювання розвитку ІТ-галузі
- Робота із українським блокчейн-комьюніті
- Стажування студентів
- Участь у освітніх проєктах
- Створення сервісів для підприємців
Техно 24 звернувся за коментарем до представників пресслужби месенджера в Україні, щоб отримати детальнішу інформацію про майбутній R&D-центр.
Додамо, що Viber — є найпопулярнішим месенджером в Україні, ним користуються 96% усіх власників смартфонів. Тож до нашого ринку у компанії прикута особлива увага.
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