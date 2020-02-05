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Rakuten Viber планує відкрити у Києві R&D-центр

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Viber планує відкрити у Києві R&D-центр / Пресслужба Viber

Японська корпорація Rakuten, до складу якої входить популярний месенджер Viber, планує відкрити R&D-центр в Києві. Наразі такий центр компанії вже працює в Одесі, але його діяльність планують розширити.

Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації України. До такого висновку прийшли під час зустрічі з керівництвом компанії.

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Наразі такий центр компанії вже працює в Одесі, але його діяльність планують розширити.

Зокрема, у зустрічі брали участь заступники Міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова та Валерії Іонан із виконавчим віцепрезидентом компанії Rakuten Ясуфумі Хіраі та операційним директором компанії Viber Офіром Єйалом.

Які напрямки розвиватиме R&D-центр

  • Стимулювання розвитку ІТ-галузі
  • Робота із українським блокчейн-комьюніті
  • Стажування студентів
  • Участь у освітніх проєктах
  • Створення сервісів для підприємців

Техно 24 звернувся за коментарем до представників пресслужби месенджера в Україні, щоб отримати детальнішу інформацію про майбутній R&D-центр.

Додамо, що Viber — є найпопулярнішим месенджером в Україні, ним користуються 96% усіх власників смартфонів. Тож до нашого ринку у компанії прикута особлива увага.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: IT-бізнес Техно Новини Техно Viber Міністерство цифрової трансформації
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