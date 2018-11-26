Razer повідомила нові деталі про ексклюзивні аксесуари до Xbox One

Компанія Razer поділилася деякими характеристиками про ексклюзивні аксесуари до Xbox One. Зазначимо, у вересні компанія оголосила про розробку клавіатури та миші до приставок Microsoft.

Про це повідомляє 4PDA.

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Клавіатура отримала механічні перемикачі та світлодіодне підсвічування Xbox Dynamic Lighting, що нагадує Razer Chroma. Кнопка Control зліва від стрілок замінена на кнопку Xbox. Про технічні характеристики клавіатури і миші нічого конкретного не повідомляється.

Microsoft вже випустила відповідне оновлення, заявивши, що всі розробники отримали інструменти, необхідні для оптимізації їх ігор для роботи з мишею і клавіатурою. Багато компаній позитивно поставилися до цієї новини.

Анонс мишки та клавіатури до Xbox One – дивіться відео

Так, Epic Games повідомила, що Fortnite стане однією з перших ігор на Xbox One з підтримкою миші і клавіатури. Уже в листопаді новий метод управління з'явився в Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Strange Brigade, Warhammer: Vermintide 2, War Thunder і X-Morph Defense. У майбутньому цей список буде тільки рости.

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