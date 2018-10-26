Студія Rockstar представила свою нову гру Red Dead Redemption 2 у всій красі. Довгоочікуване продовження популярного вестерну давно тривожить душі віртуальних ковбоїв та хуліганів і нарешті вони отримали можливість зіграти в нього.

Америка кінця XIX століття – місце неспокійне і жваве. Поселенці все прибувають і прибувають, конкуренція в містах наростає, а життя стає з кожним днем ​​небезпечніше.

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Головний герой Red Dead Redemption 2 – Артур Морган

Саме на глибині світу, його деталізації і опрацювання, і акцентує увагу трейлер. Одними перестрілками і стрибками на конях не обійшлися. Вигадливий сюжет, захоплюючий геймплей і можливість зануритися в минуле США – ось що Red Dead Redemption 2 обіцяє подарувати всім гравцям. У кожного зустрічного героя в запасі є парочка цікавих історій, а коли слухати байки про чужі пригоди набридне, досить скочити на коня і відправитися назустріч власній долі.



Скріншот з гри Red Dead Redemption 2

Вестерн припас для користувачів масу дивовижних відкриттів, які ще лише належить зробити. Уже зараз зрозуміло, що це буде живий, майже справжній Дикий Захід, в якому стрілянина з пістолетів – далеко не єдина розвага.



Банди в грі Red Dead Redemption 2

Також Rockstar випустила геймплейний ролик, який ще до виходу гри познайомив користувачів з усіма особливостями шутера.

Трейлер геймплею Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

Як і обіцялося, занять в Red Dead Redemption 2 повно. Пограбували банк, спустили все отримане в кабаре і програли в карти? Саме час поніжитися в теплій ванні і відправитися назустріч новому дню: ловити рибу, зносити голови бандитам, скакати по сніжних просторах і терпіти образи від жінок. Чи наважиться тепер хто-небудь назвати те, що відбувається на екрані симулятором верхової їзди?

Гемплейний трейлер Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

Розчарованими після перегляду відео, здається, підуть тільки РС-користувачі, в яких все ж жевріла надія на реліз для комп'ютерів. Проте студія, на жаль, не повідомляє про вихід гри на комп'ютерах. А от власники PS4 і Xbox One вже мають змогу насолодитися заочно хітовою Red Dead Redemption 2.

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