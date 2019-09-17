Redmi готує анонс загадково смартфона

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Redmi готує анонс загадково смартфона
Redmi готує анонс загадково смартфона / Фото з вільних джерел

Компанія Redmi неочікувано оголосила про презентацію нового "таємничого" флагманського пристрою. Захід пройде в період з 17 по 23 вересня та транслюватиметься в прямому ефірі.

Дата презентації. Спочатку глава бренду Redmi Лю Вейбін оголосив, що презентація відбудеться в період з 17 по 23 вересня. Пізніше він уточнив, що анонс запланований на 19 вересня, повідомляє Gizchina

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Що відомо про новинку? Судячи з опублікованої фотографії, йдеться про смартфон. Новинку покажуть в прямому ефірі, і користувачі відразу ж зможуть придбати пристрій.


Redmi 19 вересня представить новий смартфон

З огляду на відсутність будь-яких витоків та інших анонсів від Redmi, найбільш ймовірно, що компанія представить Redmi K20 або K20 Pro в новому забарвленні або конфігурації. Також не виключається випуск оновленої моделі з процесором Snapdragon 855 Plus.

Інші перезентації компанії. Нагадаємо, що окрім цієї презентації, на 24 вересня запланований анонс Mi9 Pro 5G і нового Mi Mix від Xiaomi.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Xiaomi Redmi Redmi K20
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