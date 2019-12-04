Redmi випустить "безрамковий" ноутбук: перші фото новинки

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RedmiBook / Фото з вільних джерел

На майбутній презентації Redmi представлять одразу кілька новинок. Окрім смартфона Redmi K30 суббренд компанії Xiaomi планує представити розумну колонку, роутер та безрамковий ноутбук, який засвітився на тизері.

Що відомо про новий RedmiBook

До теми: Смартфони Redmi K30 та Redmi K30 Pro показали на якісних знімках

Зображення нового RedmiBook, яке розкриває особливості його дизайну, представники бренду вже опублікували в мережі, повідомив авторитетний інсайдер Мукул Шарма у своєму Twitter.


Новий RedmiBook отримає дуже тонкі рамки

Наступником 14-дюймового RedmiBook стане модель з дисплеєм, діагональ якого складе 13 дюймів. Однією з особливостей новинки стане мінімальна товщина рамок по периметру екрану.

Офіційні зображення також спростовують ранні чутки про повністю безрамкове виконання лептопа.


13-дюймовий RedmiBook представлять 10 грудня

Характеристики пристрою як і раніше не розкриваються.

Дата презентації новинок Redmi

Презентація нового RedmiBook 13 та інших новинок бренду відбудеться наступного вівторка, 10 грудня.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети ноутбук Redmi
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