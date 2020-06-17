Експерти оцінили продаж флагманських смартфонів у першому кварталі 2020 року. Цікаво, що попит на преміальні девайси не знизила навіть пандемія COVID-19.

Звіт оприлюднило аналітичне агентство Counterpoint Research, передає gizchina.com. У рейтингу враховували моделі, що коштують понад 400 доларів.

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Лідери

Ще один цікавий факт – перші сходинки у рейтингу займають смартфони від Apple. iPhone займають 57% від всього флагманського сегменту.



Найпопулярніші флагманські смартфони / Gizchina.com

Єдиною компанією, яка зуміла скласти компанію Apple у п'ятірці найкращих, стала китайська компанія Huawei. Виробник, до слова, зараз переживає не найкращі часи, адже продовжує зазнавати впливу американських санкцій. При цьому на рідному китайському ринку флагмани Huawei найпопулярніші. Загалом, це дало змогу відхопити 12% світового ринку преміум-смартфонів.