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Рейтинг найбільших IT-компаній України за січень 2020 року

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Офіс компанії EPAM / jobs.dou.ua

З’явився свіжий рейтинг 50-ти найбільших IT-компаній України. Перелік сформовали, враховуючи кількість працівників. Лідерство у цьому рейтингу втримують компанії EPAM, SoftServe та GlobalLogic.

Цей рейтинг сформувало видання профільне DOU.ua. Фахівці зауважують, що у січні 2020 року 50-ку найбільших поповнили три нові компанії – Ajax Systems, PMLAB і MEGOGO.

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При цьому інші компанії, як Tickets.ua, Wargaming.net, CS Ltd та Delphi Software, навпаки вибути із цього рейтингу.

Перша десятка рейтингу:

  • EPAM
  • SoftServe
  • GlobalLogic
  • Luxoft
  • Ciklum
  • NIX
  • Infopulse
  • DataArt
  • EVOPLAY
  • Intellias

Загалом, з липня 2019 року по січень 2020 року, кількість фахівців в IT-компаніях в Україні збільшилася на 2 340 людей.

Рейтинг найбільших IT-компаній України

Рейтинг найбільших IT-компаній України

Окрім того, у цей період (з липня 2019 року по січень 2020 року), в Україні відкрили нові офіси 11 компаній. Зокрема, нові офіси з'явилися в Києві, Львові та Харкові.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: IT-бізнес Техно Новини Техно
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