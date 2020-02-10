Рейтинг найбільших IT-компаній України за січень 2020 року
З’явився свіжий рейтинг 50-ти найбільших IT-компаній України. Перелік сформовали, враховуючи кількість працівників. Лідерство у цьому рейтингу втримують компанії EPAM, SoftServe та GlobalLogic.
Цей рейтинг сформувало видання профільне DOU.ua. Фахівці зауважують, що у січні 2020 року 50-ку найбільших поповнили три нові компанії – Ajax Systems, PMLAB і MEGOGO.
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При цьому інші компанії, як Tickets.ua, Wargaming.net, CS Ltd та Delphi Software, навпаки вибути із цього рейтингу.
Перша десятка рейтингу:
- EPAM
- SoftServe
- GlobalLogic
- Luxoft
- Ciklum
- NIX
- Infopulse
- DataArt
- EVOPLAY
- Intellias
Загалом, з липня 2019 року по січень 2020 року, кількість фахівців в IT-компаніях в Україні збільшилася на 2 340 людей.
Рейтинг найбільших IT-компаній України
Окрім того, у цей період (з липня 2019 року по січень 2020 року), в Україні відкрили нові офіси 11 компаній. Зокрема, нові офіси з'явилися в Києві, Львові та Харкові.
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