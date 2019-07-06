Рідкісну відеогру продали за 90 тисяч доларів
Дуже рідкісну відеогру Extra Terrestrials для Atari 2600 продали на аукціоні eBay. За неї заплатили 90 тисяч доларів. При чому, продали піратську копію гри.
Як пише Polygon, оригінальна версія E.T. the Extra Terrestrials була створена в 1982 році за фільмом Стівена Спілберга "Інопланетянин".
Читайте також: З'явилися нові подробиці про PlayStation 5: їй є чим вразити
Про що гра. Головний герой має пройти через ряд різних екранів, зібрати міжпланетний телефон і встановити зв'язок з рідною планетою.
Extra Terrestrials була розроблена в 1984 році невеликої канадської студією Skill Screen Games і є ремейком оригіналу. Всього було створено близько 200 картриджів, з яких до наших днів уціліло лише 4.
Незважаючи на популярність фільму, проект з грою із тріском провалився.
Рідкісну гру продали за 90 тисяч доларів
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно