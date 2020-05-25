Робоче місце майбутнього: як бачать віддалену роботу у Facebook

У корпорації Facebook оприлюднили свій варіант, як виглядатиме віддалене робоче місце майбутнього. Для кращої візуалізації додали відео, на якому можна побачити, що це буде віртуальне та динамічне середовище.

Відповідне відео компанія оприлюднила на своєму порталі [email protected]

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Як виглядатиме робоче місце

Як кажуть в компанії, таке місце створене, враховуючи потребу працівника у присутності в соціальних мережах. Зокрема, на відео ми бачимо віртуальні дошки, динамічні екрани та інші інструменти для візуалізації.

Як пояснюють ідею у Facebook, це дасть змогу проводити наради, тож це дасть змогу створювати ефект присутності в офісі.

У такому концепті співробітник зможе працювати як жестами, а також за допомогою клавіатури і миші.

Цікаво, що над такими технологіями вже працюють. Їх, зокрема, розвивають в самій компанії: Workplace, Portal, Oculus для бізнесу, Codec Avatars тощо.

Плани Facebook

Нещодавно CEO компанії Марк Цукерберг поділився прогнозом щодо майбутнього своїх працівників. Він припускає, що вже через 5-10 років приблизно половина усіх робітників працюватиме віддалено.

Однак, він додав, що корпорація планує підходити до переходу на віддалену роботу "виважено".