Робота в IT: найефективніші канали для пошуку роботи

Популярний сервіс для програмістів DOU провів опитування щодо пошуку роботи IT фахівців та визначили найпопулярніші джерела для пошуку робот у сфері IT.

В опитуванні DOU взяли участь 4008 респондентів.

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Так, найрезультативнішими каналами для пошуку роботи в IT виявились особисті рекомендації: 26% опитаних відповіли, що знайшли місце роботи за рекомендацією друга або колеги.

Ще 4% респондентів розповіли, що їх запросив знайомий рекрутер. Наступним за результативністю став сервіс LinkedIn: за допомогою цієї соцмережі працевлаштувались 16% опитаних.

Де шукати роботу в IT

Спеціалізований сайт для пошуку роботи в IT "Джині" допоміг знайти роботу 12% опитаних. А за допомогою сайту DOU, де теж є рубрика про пошук роботи, знайшли роботу 10% респондентів.

Далі у рейтингу йдуть сайти для пошуку роботи Work.ua та Rabota.ua – по 7% голосів кожен.

Курси та навчальні центри при компанії надали роботу 6% опитаних. Ще 6% знайшли роботу, надіславши резюме на сайт компанії. А 2% відповіли, що з ними зв’язався незнайомий рекрутер із запрошенням на роботу через скайп, особисту пошту або за допомогою телефонного дзвінка.

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