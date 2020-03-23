Роботів навчили "відчувати" предмети завдяки штучній шкірі

Робототехніка не стоїть на місці. Інженери навчили роботів розуміти людську мову і самостійно ходити. Але досі існує проблема тактильного зворотного зв'язку, коли розумний механізм не лише зможе пересувати предмет, але й відчувати його. Вчені створили новий датчик, який працює за принципом людської шкіри, розрізняючи тендітні, м'які, тверді й інші властивості об'єктів.

Створений дослідниками з Швейцарської вищої технічної школи Цюріха датчик складається з еластичної силіконової шкіри з кольоровими пластиковими мікрокульками і звичайною камерою, закріпленою на його нижній стороні, розповідає Slashgear.

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Як працює технологія

Завдяки машинному зору робот "бачить", яка частина шкіри входить в контакт з предметом. Об'єктив типу "риб'яче око" фіксує розмір і глибину вм'ятини на силіконовій шкірі, розраховуючи необхідну силу для утримання об'єкта в залежності від його характеристик.

Силіконова шкіра здатна розрізняти кілька типів впливу на поверхню датчика, розраховуючи відповідним чином ступінь прикладених зусиль для утримання з високою точністю. Також робот зможе визначати конкретний напрям, на який потрібно прикласти більше або менше зусиль. Після того як робот таким чином вивчив властивості різних предметів, машинне навчання дозволяє йому більш точно ідентифікувати малюнок на шкірі з його розміром, вагою і щільністю.

Відео про датчик, який дозволяє роботу "відчувати" дотики:

Наразі команда дослідників працює над новими датчиками, які навчать робота розпізнавати складніші об'єкти, а також розглядають можливість мініатюризації сенсора.

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