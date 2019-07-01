Rocket Lab успішно вивела на орбіту 7 нових супутників: відео запуску

Американська приватна компанія Rocket Lab всьому успішно запустила ракету-носій Electron. Запуск кілька разів відкладали через погодні умови, однак 29 червня Electron стартував на орбіту.

Приблизно через 56 хвилин після запуску сім супутників були розгорнуті на заданих орбітах, повідомляється на офіційному сайті Rocket Lab.

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Що відправили на ракеті? На борту ракети перебувало сім супутників, включаючи Global-3 компанії BlackSky, який приєднається до існуючого "орбітального угруповання".

Також на орбіту відправили супутник формату CubeSat в рамках Мельбурнської космічної програми, два супутника "Прометей" (Prometheus) формату CubeSat, запущені на замовлення командування спеціальних операцій США і два невеликих супутники SpaceBEE американського стартапу Swarm Technologies.

Сьомий запуск ракети-носія Rocket Lab Electron – дивіться відео

Вага вантажу. Вага Global-3 – найбільшого з відправлених в цей раз на орбіту супутників дорівнює 60 кілограм, вага решти корисного вантажу становить 20 кілограм.

Що відомо про інші запуски Rocket Lab? З моменту свого першого комерційного запуску в січні 2018 року Rocket Lab відправила на орбіту 35 супутників.

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Компанія має намір почати в цьому році здійснювати запуски Electron щомісяця, а в 2020 році збільшити частоту запусків ракет до двох на місяць завдяки введенню в експлуатацію пускового майданчика на об'єкті NASA Wallops Flight Facility Visitor Center у Віргінії.

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