Росіяни готують Vodafone Ukraine до продажу: кому дістанеться компанія

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Росіяни готують Vodafone Ukraine до продажу
Росіяни готують Vodafone Ukraine до продажу / Фото з вільних джерел

Компанію Vodafone Ukraine – другого за величиною мобільного оператора в Україні – може придбати азербайджанська компанія Bakcell. Зауважимо, наразі Vodafone належить російській компанії АФК "Система".

Що відомо про зміну власників компанії? Про такий розвиток подій виданню "Ліга.Tech" повідомила держуповноважена Антимонопольного комітету Марія Процишен.

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Чиновниця підтвердила, що в АМКУ надійшла заявка на концентрацію Vodafone Ukraine від компанії Bakcell (Баку). Окрім того, раніше в мережі вже з'являлася інформація, що українською компанією зацікавився інший гравець з Азербайджану – Azercell. Однак пізніше в Azercell спростували цю інформацію.

Наразі в компанії Vodafone Ukraine не коментують інформацію про зміну власника.

Що відомо про Bakcell? Це оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані. Компанія заснована в 1994 році і була спільним підприємством уряду і приватної ізраїльської компанії GTIB. Наразі у відкритих джерелах немає точних відомостей, хто є основним власником Bakcell.

Мережа Bakcell, що складається з понад 7,5 тисяч базових станцій, охоплює 93% території (за винятком окупованих територій) і 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 мільйона осіб.

Що відомо про Vodafone Ukraine? Натомість Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 мільйона ​​абонентів. Компанія входить до групи МТС (через дві проміжні юридичні особи – люксембурзьку Allegretto Holding S.a.r.l. та нідерландську Preludium B.V.), в якій мажоритарним акціонером є російський бізнесмен Володимир Євтушенков.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно IT-бізнес Новини Техно Новини Азербайджану
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