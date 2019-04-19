Рожевий повний місяць – над Землею зійшов незвичний супутник

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Рожевий повний місяць 2019
Рожевий повний місяць 2019 / Фото з соціальних мереж

19 квітня земляни могли спостерігати на незвичним повним місяцем. Його називають "рожевим місяцем". Назву він отримав не через забарвлення. Хоча в соцмережах користувачі діляться знімками, де місяць і справді виглядає з рожевим відтінком.

Насправді ж рожевим місяць зараз називають через е, що він зійшов у квітні. Таку назву повні надали американські племена на честь появи в квітні перших польових диких квітів, зокрема, диких флоксів. У США такі квіти часто називають "рожевими мохами".

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Найяскравішим повний місяць був о 14:12 годині 19 квітня за київським часом. Протягом найближчих трьох днів Місяць буде розміщеним дуже близько до Землі, тож він буде здаватися трохи більшим, ніж зазвичай.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % moon, 0 % pink ?

Допис, поширений Paul Martinez (@paulvmartinez)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pink moon #pinkmoon #huaweip30pro

Допис, поширений Pakorn Chanapa (@pakorn.aun)

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Теги: Техно Новини Техно Місяць Космос
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