Рожевий повний місяць – над Землею зійшов незвичний супутник
19 квітня земляни могли спостерігати на незвичним повним місяцем. Його називають "рожевим місяцем". Назву він отримав не через забарвлення. Хоча в соцмережах користувачі діляться знімками, де місяць і справді виглядає з рожевим відтінком.
Насправді ж рожевим місяць зараз називають через е, що він зійшов у квітні. Таку назву повні надали американські племена на честь появи в квітні перших польових диких квітів, зокрема, диких флоксів. У США такі квіти часто називають "рожевими мохами".
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Найяскравішим повний місяць був о 14:12 годині 19 квітня за київським часом. Протягом найближчих трьох днів Місяць буде розміщеним дуже близько до Землі, тож він буде здаватися трохи більшим, ніж зазвичай.
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