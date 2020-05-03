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Розробку українського школяра застосує Європейське космічне агентство

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Артем Шелестов
Артем Шелестов / 24 канал

Школяр з Києва удосконалив скрипт для Європейського космічного агентства і тепер його можуть використовувати вчені з усього світу.

Так як зміни клімату та екологічні проблеми – це одні з нагальних питань у світі, семикласник Артем Шелестов досліджував кореляцію між зеленими насадженнями і якістю атмосферного повітря, повідомляє МАН.

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Програмний код українського школяра дозволить із супутників точніше відрізнити здорову рослинність від хворої.

За свою роботу Артем Шелестов посів перше місце серед сотень учасників на Всеукраїнському конкурсі "Еко-погляд" Малої академії наук України (МАН).

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Школяр переміг у всеукраїнському конкурсі / Скриншот

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Тепер винахід Артема Шелестова (ліворуч) буде використовувати Європейське космічне агентство / Скриншот

Що відомо про "Еко-погляд"Це всеукраїнський конкурс, який започаткували у 2019 році. Його метою є популяризація знань з екології, географії, суміжних галузей науки та навіть з дистанційного зондування Землі. Ціль конкурсу – не просто підтримка української молоді, а і залучення її до науково-дослідної діяльності.

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини Києва Новини України Діти і неповнолітні Новини Техно Техно Космос
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