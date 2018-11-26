Розробники Doom та Call of Duty: Black Ops представили нову гру Prodeus

Розробники Джейсон Моджика та Майк Воллер – автори ігор Doom, (2016), Bioshock Infinite та перших двох частин Call of Duty: Black Ops – готуються до випуску власного проекту. Новий кривавий шутер від першої особи отримає назву Prodeus і автори вже опублікували його перший трейлер.

Про це повідомляється на офіційному сайті гри.

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Судячи з трейлеру, Prodeus – це класичний, навіть "олдскульний" трейлер в кращих традиціях старих-добрих Doom і Quake. Він включає підкреслену піксельну графіку з річками і фонтанами крові, кілька смикань рухів головного героя, великий вибір зброї без віддачі, численні рівні-коридори з автоматичними дверима.

Трейлер гри Prodeus – дивіться відео

За словами розробників, гра також отримає сучасну якість, яку очікують від ігор рівня AAA. Зазначимо, реліз Prodeus запланований на 2019 рік.

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