Розумна сушарка та відлякувач комарів: Xiaomi показала корисні ґаджети для дому

Компанія Xiaomi давно відома широкою екосистемою пристроїв для розумного будинку. Тепер вона поповнилася двома новими та корисними ґаджетами: сушаркою для одягу MIJIA Smart Clothes Dryer та набором для відлякування комарів MIJIA Mosquito Repellent Kit. Пристрої підтримують управління зі смартфона і вже доступні для замовлення.

Сушарка для одягу MIJIA Smart Clothes Dryer

Особливість сушарки від Xiaomi в її автоматичній конструкції, яка кріпиться до стелі і опускається лише за потреби. Відтак, пристрій не займає зайвого місця в приміщенні. Керувати нею можна за допомогою спеціального пульта і мобільного додатка на смартфоні, розповідає Gizmoshina.

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Довжина MIJIA Smart Clothes Dryer в розкладеному вигляді становить 2,2 метра, а максимальна вага, яку вона здатна витримувати – 35 кілограмів.



Сушарка для одягу MIJIA Smart Clothes Dryer

Крім того, сушарка оснащена світлодіодним підсвічуванням, що дозволяє використовувати її в якості додаткового освітлювального приладу.

Відео демонструє можливості MIJIA Smart Clothes Dryer:

Ціна

Вартість новинки для китайського ринку становить 127 доларів, що приблизно дорівнює 3 399 гривням.

Відлякувачі MIJIA Mosquito Repellent Kit

Набір складається одразу з трьох відлякувачів Mijia Mosquito Repellent Smart Edition. Пристрій оснащений Bluetooth для підключення до екосистеми розумного будинку й управління зі смартфона. Через мобільний додаток можна встановлювати таймер, перевіряти заряд акумулятора і виконувати інші операції.



Відлякувач Mijia Mosquito Repellent Smart Edition

Всередині пристрою є вбудований вентилятор для рівномірного поширення діючої речовини – піретринів. Як запевняє виробник, цей прилад нешкідливий для людини, позаяк має низьку токсичність. Під час роботи відлякувача не утворюється диму, а сам пиретрин безбарвний і залишає в повітрі природний м'який аромат.

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Важливо відзначити, що ця речовина не вбиває комарів, а лише сприяє їх відлякуванню. Розробник запевняє, що один прилад покриває 28 кубічних метрів і витримує приблизно 720 годин автономної роботи.

Ціна

Окремо кожен прилад коштує приблизно 8 доларів, але в наборі їх ціна складає 21 долар, що в перерахунку становить 562 гривні.

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