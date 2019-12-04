Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold представили у Україні: ціна шокує

Компанія Samsung представила свій перший смартфон з гнучким дисплеєм Galaxy Fold у лютому. Спочатку українське представництво заявило, що цей революційний смартфон українці не побачать. Однак, вже у жовтні нас потішили – Galaxy Fold таки з’явиться на українському ринку.

4 грудня у Києві відбулась офіційна презентація новинки.

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Характеристики

У розкладеному виді Samsung Galaxy Fold має 7,3-дюймовий Dynamic AMOLED екран з роздільною здатністю 2152×1536 пікселів. У складеному вигляді діагональ становить 4,6 дюйма. В комплект входить спеціальний захисний чохол.

Він працює на топовому 8-ядерному процесорі Snapdragon 855 у парі з 12 ГБ вбудованої пам’яті. Флеш-накопичувача тут передбачено 512 ГБ.

Samsung Galaxy Fold представили у Україні

Ємність акумулятора складає 4380 мАг. Він складається із двох батарей. Як розповів виробник, система живлення може автономно перезаряджатися, щоб уникнути перегріву. Вона також має інтелектуальну систему енергозбереження, яка вимикає додатки, якими ви не користуєтеся. Таким чином відбувається економія енергії.

Працює новинка під управлінням операційної системи Android 9 Pie із фірмовою оболонкою One UI.

Камери

Galaxy Fold отримав одразу 6 камер. Основна камера складається із трьох модулів:

12 Мп телефото-камера,

12 Мп ширококутна камера,

16 Мп ультраширока камера.

А також дві фронтальні камери (з роздільною здатністю 8 Мп + 10 Мп). Якщо ж смартфон використовувати у складеному вигляді, можна задіяти фронтальну камеру на 10 Мп.

Samsung Galaxy Fold: відео

Ціна

Galaxy Fold буде в Україні в обмеженій кількості. І це й не дивно, адже ціна підійде не усім. Його вартість становить 57 000 гривень. Це на 11 тисяч гривень дорожче, ніж топова версія нового iPhone 11 Pro Max (з 512 ГБ пам’яті). У подарунок користувачі отримають бездротові навушники Galaxy Buds.

До речі, українцям пропонують оформити кредит на 25 місяців c щомісячним платежем в 2 280 гривень.

Старт продажу – 21 грудня.