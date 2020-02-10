Samsung Galaxy S20+ 5G засвітився на нових знімках: фото

До презентації нових флагманів Samsung залишився день, однак це не зупиняє потік витоків, які пов’язані із майбутніми новинками. Відомий мережевий інформатор Макс Вайнбах опублікував якісний знімок Galaxy S20+ 5G, який демонструє дизайн пристрою.

Характеристики смартфона

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Дисплей

За даними джерела, смартфон отримає 6,7-дюймовий Dynamic AMOLED-дисплей з мінімальними рамками і співвідношенням сторін 20:9. 10-мегапіксельна селфі-камера буде врізана в дисплей пристрою, як і у інших пристроїв лінійки.



Samsung Galaxy S20+

Акумулятор

Ємність акумулятора складе 4500 мАг, а корпус буде захищений від попадання води і пилу за стандартом IP68.

Камери

Основна камера апарату отримає три сенсора з роздільною здатністю 64 Мп, 12 Мп і 12 Мп, а набір оптики включатиме телеоб'єктив і два ширококутних скла з різними кутами огляду. Основний модуль обзаведеться функціями триразового оптичного зума і зйомки відео з роздільною здатністю до 8К. Селфі-датчику приписують можливість запису 4K-роликів з частотою кадрів 60 fps.

Інші витоки

Раніше інсайдер Ice Universe опублікував фотографії, що демонструють різницю між "підборіддями" Samsung Galaxy S10+ і Samsung Galaxy S20 Ultra – товщина останнього менше на 0,3 міліметра.



Різниця між поколіннями смартфонів Samsung Galaxy S10 та Samsung Galaxy S20

Нове покоління пристроїв Galaxy також буде відрізнятися від попередників більш округленими кутами корпусу.

Дата презентації

Нагадаємо, анонс новинок запланований на вівторок, 11 лютого. Журналісти Техно 24 слідкуватимуть за подією та триматимуть вас у курсі всіх новин.

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