Samsung показала безрамковий телевізор-стіну з діагоналлю 7,4 метра

Компанія Samsung представила нову версію телевізора – The Wall Luxury. Він складається з окремих модулів, з яких можна забрати безрамкову панель з діагоналлю 7,4 метра.

Як пише theverge.com, The Wall Luxury представили на виставці InfoComm 2019.

Читайте також: Перший у світі 8K OLED-телевізор від LG надійшов у продаж: ціна шокує

"Ми уважно стежили за тенденціями у сфері дизайну інтер'єру і технологій, перед створенням The Wall Luxury. Ми вирішили створити продукт, не схожий ні на що інше – відповідний стилю життя і смаку тих, хто шукає самі ексклюзивні і першокласні візуальні враження", – заявили у Samsung.

The Wall Luxury збирають з окремих модулів

Характеристики. The Wall Luxury створений на базі технології MicroLED. Вона дає змогу об'єднувати модулі для отримання панелі різних форм і розмірів. На відміну від існуючих LED-телевізорів, де застосовується підсвічування за шаром LCD, в MicroLED використовуються окремі самостійні світлодіоди. Тобто чорний колір дійсно чорний.

The Wall Luxury підтримує інтелектуальне масштабування з роздільною здатністю до 8K, технологію Quantum HDR, частоту відеосигналу 120 Гц.

Ціна питання. The Wall Luxury надійде в продаж. Ціна телевізора поки не оголошена. Але як можна здогадатись із назви, він буде не для "простих смертних".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно