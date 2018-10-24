Samsung представить ноутбук із гнучким дисплеєм

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Samsung представить ноутбук із складним дисплеєм
Samsung представить ноутбук із складним дисплеєм / Фото з вільних джерел

Нещодавно компанія Lenovo оголосила про свою готовність випустити новий планшет зі складним дисплеєм, який матиме діагональ 13 дюймів. Проте компанія Samsung не планує відставати від свого конкурента і має намір випустити схожий пристрій – ноутбук із гнучким екраном.

Про це повідомляє Digital Trends.

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Примітно, що компанія також працює над створенням смартфона зі складним дисплеєм Samsung Galaxy X. Його презентація вже ось-ось відбудеться. За останніми даними, подія відбудеться 7 листопада на конференції Samsung Developer Conference.

За словами віце-президента Samsung з маркетингу Лі Міна, компанія працює не тільки над створенням складного смартфона, але і над "гнучким" ноутбуком. За його словами, дисплей ноутбука буде не тільки складатися, але і надавати новий користувальницький досвід.

Samsung Galaxy X
Прототип складного смартфона Samsung Galaxy X

Зокрема, йдеться про можливість зменшити конструкцію в розмірах і взяти ноутбук з собою в будь-яке місце. Також передбачається, що в розкладеному вигляді дисплей дозволить в повній мірі насолоджуватися фільмами і зручно працювати з додатками.

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Про те, що гнучкі дисплеї краще використовувати на планшетах і ноутбуках, а не в смартфонах, говорили і представники LG Display. На їхню думку, смартфони занадто часто беруться в руки, і часте відкриття і закриття гнучких дисплеїв здатне швидко зламати смартфони. А ноутбуки та планшети використовуються набагато рідше.

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Теги: Техно Ґаджети Samsung ноутбук
Джерело: Техно
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