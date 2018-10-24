Samsung представить ноутбук із гнучким дисплеєм

Нещодавно компанія Lenovo оголосила про свою готовність випустити новий планшет зі складним дисплеєм, який матиме діагональ 13 дюймів. Проте компанія Samsung не планує відставати від свого конкурента і має намір випустити схожий пристрій – ноутбук із гнучким екраном.

Про це повідомляє Digital Trends.

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Примітно, що компанія також працює над створенням смартфона зі складним дисплеєм Samsung Galaxy X. Його презентація вже ось-ось відбудеться. За останніми даними, подія відбудеться 7 листопада на конференції Samsung Developer Conference.

За словами віце-президента Samsung з маркетингу Лі Міна, компанія працює не тільки над створенням складного смартфона, але і над "гнучким" ноутбуком. За його словами, дисплей ноутбука буде не тільки складатися, але і надавати новий користувальницький досвід.



Прототип складного смартфона Samsung Galaxy X

Зокрема, йдеться про можливість зменшити конструкцію в розмірах і взяти ноутбук з собою в будь-яке місце. Також передбачається, що в розкладеному вигляді дисплей дозволить в повній мірі насолоджуватися фільмами і зручно працювати з додатками.

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Про те, що гнучкі дисплеї краще використовувати на планшетах і ноутбуках, а не в смартфонах, говорили і представники LG Display. На їхню думку, смартфони занадто часто беруться в руки, і часте відкриття і закриття гнучких дисплеїв здатне швидко зламати смартфони. А ноутбуки та планшети використовуються набагато рідше.

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