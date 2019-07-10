Samsung розкрила ще одну особливість смартфона Galaxy Note 10: відео

Компанія Samsung опублікувала нове відео, яке демонструє особливості нового флагманського смартфона Galaxy Note 10. Окрім підтвердження попередніх витоків, виробник розкрив одну із ключових функцій майбутньої новинки.

Що відомо про нову функцію? Судячи з опублікованого відео, Samsung Galaxy Note 10 буде підтримувати режим роботи Samsung DeX, який доступний топовим смартфонам компанії. Відеоряд натякає на здатність смартфона замінити відразу кілька пристроїв для роботи.

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Незважаючи на численні витоки, південнокорейський вендор не поспішає офіційно розкривати детальні специфікації флагманської лінійки, яку готують до випуску.

Новий тизер Samsung Galaxy Note 10 – дивіться відео

Інші характеристики. Очікується, що Samsung Galaxy Note 10 отримає дисплей діагоналлю 6,25 дюйма і процесор Snapdragon 855, а старшу версію апарату під назвою Galaxy Note 10+ обладнають 6,75-дюймовим екраном. Компанія Samsung дані припущення не коментує.

Дата презентації. Зауважимо, анонс Samsung Galaxy Note 10 запланували на 7 серпня.

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