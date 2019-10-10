Samsung вирішила змінити індустрію дисплеїв: що готує компанія

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Samsung вирішила змінити індустрію дисплеїв
Samsung вирішила змінити індустрію дисплеїв / kandevelopment.com

Компанія Samsung провела зустріч з інвесторами, під час якого заявили про інвестиції в розмірі 11 мільярдів. Саме такі кошти компанія вкладає у розробку і виробництво дисплеїв нового покоління.

Як пише Gizchina, таким чином компанія вирішила боротися із тиском, який чиниться китайськими конкурентами.

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Чим дивуватимуть. Компанія планує створити абсолютно нові екрани, які мають “змінити індустрію дисплеїв”. Ймовірно, вже незабаром ми побачимо смартфони-сувої, що розтягуються панелі.

У компанії наразі кажуть, що вони побудують нову лінію виробництва дисплеїв на квантових точках. Лінія почне виробництво в 2021 році з початковою потужністю в 30 000 панелей розміром більше 65 дюймів. Після цього виробничі потужності збільшаться.

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Компанія також розробила план розвитку до 2025 року, в якому йдеться, що протягом цих років інвестиції дозволять створити більше 80 000 нових робочих місць.

Крім того, компанія має намір утримувати лідируючі позиції і на на корейському ринку. Так, уряд Південної Кореї підтримує Samsung і планує інвестувати близько 330 мільйонів доларів в нові дисплейні технології.

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Теги: Техно Смартфони Samsung Новини Техно
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