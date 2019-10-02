Samsung закрив свій останній завод у Китаї

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Samsung закрив свій останній завод у Китаї
Samsung закрив свій останній завод у Китаї / straitstimes.com

Південнокорейська компанія Samsung закриває останній завод з виробництва смартфонів у Китаї. Завод, розміщений в провінції Гуандун, відкрили у 1992 році.

Як передає dt.ua, станом на 2017 рік на цьому заводі працювало 6 тисяч осіб, він випускав 63 мільйони одиниць продукції.

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Чому завод закривають? На такий крок корпорація пішла через зниження обсягів виробництва в червні. Окрім того, на тлі погіршення економічних показників у Китаї поступово зросла вартість праці.

При цьому нині частка Samsung на ринку Китаю становить 1%, в порівнянні з 15% в середині 2013 року. Адже місцеві споживачі країни віддають перевагу китайським брендам, таким як Huawei і Xiaomi. Тож такий крок південнокорейського виробника виглядає цілком логічним.

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Загалом, компанія Samsung є лідером з продажу смартфонів у світі. Найбільше попит продукція компанії має у Європі, зокрема й в Україні.

Раніше, до слова, вирішила закрити завод в Китаї компанія Sony. Японська корпорація вирішила зосередити виробництво смартфонів в Таїланді.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Samsung
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