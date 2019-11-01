Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google

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Що українці шукають в інтернеті
Що українці шукають в інтернеті / 24 Канал

Корпорація Google провела глобальне дослідження поведінки онлайн-покупців в інтернеті. Це дослідження показує, що українці шукають у пошуковику Google, а також як часто вони здійснюють покупки онлайн.

Як передає ain.ua, українці найчастіше використовують пошуковик Google для пошуку інформації та рекомендацій.

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  • Зокрема, 77% користувачів шукають інформацію про товар, який хочуть купити (в магазині або онлайн);
  • Також 73% українців шукають та вивчають інформацію про новий бренд;
  • 72% користувачів шукають у Google новинки;
  • 68% питають у пошуковика якісь корисні рекомендації;
  • 66% українців гуглять дані про продукт, який десь побачили або про який почули;
  • Ще 65% завсідників інтернету намагаються підібрати в інтернеті найбільш вдалу опцію для своїх потреб.

Також Google з’ясував, як українці виконують шопінг за допомогою смартфона. Зокрема, 66% купили продукт онлайн за допомогою смартфона. А 69% офлайн-покупців використовували смартфон для пошуку інформації про товар.

Що україніці шукають в інтернеті

Дослідження проводили у 28 країнах, зокрема й в Україні 

Дослідження провела організація Ipsos за замовленням Google. Його проводили в Україні та ще 27 країнах, з 1 по 12 березня 2019 року.

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Теги: Техно Новини Техно Інфографіка Google Інтернет
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