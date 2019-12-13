Шматок пустелі в Арізоні може забезпечити сонячною енергією всю країну, – Маск

Глава Tesla Ілон Маск в черговий раз піднімає тему створення величезної сонячної ферми, яка могла б забезпечити чистою енергією всю територію Сполучених Штатів Америки.

Під час твіт-баталії Маск пригадав Біллу Гейтсу статтю від 2011 року, в якій засновник Microsoft виступав за розвиток атомної енергетики.

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Що пропонує Маск

За розрахунками Ілона, забезпечити США енергією сонця могла б "гігаферма" розміром 100 на 100 миль – в пустельному районі Арізони, Юти, Техасу – "та де завгодно". У розрахунках він керувався дослідженням Лондонського університетського коледжу (UCL). У звичних нам квадратних кілометрах ця площа складає 25 900.

Tesla – це не тільки електромобілі, а й підрозділ з випуску сонячних панелей і черепиці. Довгий час цей бізнес приносив лише збитки, але тепер Ілон впевнений, що потенційно цей бізнес може перевершити за масштабами навіть випуск електрокарів.

He’s def wrong. Solar power is a Gigawatt per square km! All you need is a 100 by 100 mile patch in a deserted corner of Arizona, Texas or Utah (or anywhere) to more than power the entire USA. This analysis goes through calcs https://t.co/fI1I452tm6 — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2019

Вперше про гігафабрики для виробництва енергії Маск згадав у 2015 році. Тоді мовилося про те, що 100 на 100 миль – відмінна ілюстрація можливостей технології.

У 2017 році він, повернувшись до цієї теми, додав у схему ще й найбільше сховище енергії. Рішення на базі технологій Tesla зайняло б площу ще в одну квадратну милю (2,6 кв км). Маск запевняв, що така схема забезпечить енергією США 24/7. "Одна квадратна миля, ось і все", – постій повторював він.

Відтоді Tesla збільшила місткість найпродуктивніших промислових батарей в 14 разів, так що ця частина установки стане компактнішою й ефективнішою.

Підтримка ідеї Маска

Пост лондонського дослідника з UCL Ендрю Сміта, посилання на який привів Ілон, ще більш оптимістичний, ніж розрахунки Маска. Сміт вважав генерацію від площі в 10 000 кв км в Техасі з середньою ефективністю в 21%. У нього вийшло близько 500 ГВт, і це значно більше річного споживання енергії в США – в районі 425 ГВт.

За розрахунками Popular Mechanics, щоб покрити площу в 10 000 кв миль сонячними панелями від Tesla – імовірно, не тільки ефективними, але і досить міцними і довговічними – знадобиться близько 6 трильйонів доларів. Це приблизно річний ВВП Японії.

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