Штучний інтелект навчили говорити голосом Білла Гейтса

У Facebook розробили синтезатор голосу на базі штучного інтелекту, який вміє наслідувати людські інтонації та навіть копіювати голоси реальних людей. Зокрема, команда розробників навчила асистента говорити голосом засновника Microsoft Білла Гейтса.

Що відомо про нову розробку? Як повідомляє MIT Technology Review, Шон Васкез та Майк Льюїс із Facebook AI Research змогли подолати обмеження систем за допомогою системи машинного навчання під назвою MelNet.

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Розробка здатна не лише відтворювати людські інтонації, але і наслідувати голоси реально існуючих людей. Зокрема, дослідники "підробили" мову Білла Гейтса. Записи інших голосів із різноманітними інтонаціями можна прослухати за посиланням.

Як працює ШІ? Новий підхід Васкеза і Льюїса полягає в тому, що вони використали спектрограми для навчання системи. Це графічний запис звукової хвилі, що включає в себе всі особливості мови. У такій формі навчати штучний інтелект стало набагато простіше.



Особливості роботи нового штучного інтелекту Facebook

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